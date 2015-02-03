В Тамбове заразился свиным гриппом грудной ребенок. 10-месячный малыш не был привит.

Специалисты медицинской сферы отметили, что в Тамбовской области ситуация с сезонными простудными заболеваниями держится под контролем. В настоящий момент в поликлиниках областного центра за помощью к врачам обратилось около трех тысяч пациентов. Большинство из них - дети до 14-летнего возраста.

Отмечается, что среди заболевших опасным видом гриппа стал младенец возрастом 10 месяцев. Выяснилось, что он подхватил свиной грипп тогда, как не был вовремя привит от него.

Медики заявили, что порог эпидемии в регионе еще не пройден и заболеваемость ОРВИ не превышает критических показателей.

Ранее сообщалось, что в Туле гриппом заболели на прошлой неделе почти три с половиной тысячи человек.