В Пензе в перинатальном центре будут делать ЭКО

В новом перинатальном центре Пензы будут делать экстракорпоральное оплодотворение. Об этом стало известно из официального заявления главы Минздрава региона Владимира Стрючкова.

Насколько стало известно, практика экстракорпорального оплодотворения не является новинкой для Пензенской области. Согласно сведениям, предоставленным министром здравоохранения Владимиром Стрючковым, в результате ЭКО в регионе уже появилось 162 ребенка, что является замечательным показателем.

Однако теперь процедуру ЭКО планируют проводить централизовано, в перинатальном центре, который был открыт на базе больницы имени Бурденко с весны текущего года.

Владимир Стрючков сообщает, что на данный момент все необходимое оборудование закуплено, и осталось только обучить персонал для начала оказания процедуры ЭКО.