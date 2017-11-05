В Чувашии рождаемость снизилась на 15%

За 11 месяцев в Чувашии рождаемость сократилась до 15%. В то же время, число умерших превысило число родившихся на 11%.

Согласно подведенной статистике в Чувашии, население региона продолжает стремительно вымирать. Так, в период с января по ноябрь 2017 года рождаемость в Чувашии упала на 15%, а умерших стало больше на 11%.

Насколько удалось установить, естественная убыль населения региона составляет 1469 человек.

Основными причинами смерти жителей Чувашии являются болезни системы кровообращения (36,9% всех умерших), внешние причины смерти (12,2%), новообразования (12,2%), болезни органов пищеварения (5,8%) и болезни органов дыхания (5,2%).