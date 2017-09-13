Статистика: На прошлой неделе в Туле заболело ОРВИ 3466 человек

Вирус ОРВИ в разгаре. Всего зарегистрировано 6542 случая. Из них 3466 приходится на Тулу.

С 18 по 24 декабря в Туле заболели 3466 человек. В своей совокупности вирусы имеют не гриппозный характер. В разрезе возрастных групп проявление болезней отмечается ниже порога на 15,5%.

Роспотребнадзор напоминает, что в разгар новогодних праздников не стоит забывать об элементарных санитарных нормах: наличие личных средств гигиены, после смены отдельных групп, проведение влажной уборки с дезинфекцией помещения. Элементарные прививки против гриппа. При проведении массовых мероприятий, не следует привлекать лиц, которые уже имеют вирусные симптомы.