Ученые предлагают уничтожать рак голоданием

Ученые из России предлагают уничтожать раковые клетки голоданием. Научная статья об исследованиях вышла в свет на днях.

Российские ученые совместно со своими шведским коллегами обнаружили новый эффективный способ борьбы со злокачественными клетками, которые порождают смертельно опасные заболевания.

Так, выявлены две группы раковых клеток, которые взаимно могут влиять друг на друга в зависимости от воздействия внешней среды.

Если для таких клеток перекрыть искусственным способом доступ к питательным веществам, а также кислороду, то вместе с этим и значительно меняется активность на генном уровне. В процессе голодания активное деление и поддержание жизнеспособности раковых клеток снижается многократно.

Подобные изменения ученые смогли заметить в лабораторных условиях на коротком участке ДНК. При таком методе лечения одни молекулы могут включать механизм самоуничтожения клетки, а другие напротив – подавляют его.

Исследования в этой области продолжаются.