Роскачество заявило о нахождении мяса краба в крабовых палочках. Российское ведомство представило потребителям результаты исследований.

В преддверии Нового года специалисты Роскачества провели ряд исследований среди продуктов, которые пользуются неподдельным спросом среди покупателей перед массовыми праздниками. На этот раз проверке подлежали различные наименования крабовых палочек. Результаты проверок опубликованы на официальном ресурсе российского ведомства.

Выяснилось, что в целом качество продукта соответствует нормам. Мясо краба обнаружено практически во всех экземплярах продукции.

Отмечается, что продукция, проходившая проверку, произведена на территории России и Белоруссии.

Содержание рыбного фарша в указанном продукте в некоторых случаях оказалась менее восьми процентов, но прочие производители увеличили его содержание. Специалисты Роскачества сделали вывод, что изготовители использовали паприку.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор научил жителей России выбирать красную икру.