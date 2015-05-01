Врачи Татарстана за этот год провели 25 операций по пересадке органов‍

Врачи Татарстана известны своим опытом по пересадке органов у людей. Так, в период с января по ноябрь в больницах республики было проведено 25 таких манипуляций.

Врачи Республики Татарстан яляются одними из лучших во всей Российской Федерации. Эти специалисты имеют большой опыт в операциях по пересадке органов у людей. Первую операцию по пересадке сердца они успешно провели в 2011 году. С тех пор было проведено пять таких операций. В общей сложности в Татарстане было проведено порядка 268 манипуляций по пересадке почек, 4 раза подобную операцию проводили с печенью.

В этом году татарстанские врачи достигли немалых успехов в этой сфере. Как сообщается, они смогли провести 25 подобных операций. Большая часть из них пришлась на специалистов из Республиканской клинической больницы.