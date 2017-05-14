В Пуровском районе ЯНАО увеличилась доля смертей от внешних причин

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа увеличилась доля смертей от внешних причин. Специалисты отмечают рост хронических заболеваний.

На Крайнем севере России подвели некоторые итоги по уровню заболеваемости и смертности в Ямало-Ненецком автономном округе. Так, неутешительная статистика озвучена специалистами Пуровского района российского региона.

Отмечается, что за последние несколько лет на данной территории фиксируется рост общей заболеваемости населения, причем ситуация с хроническими болезнями и смертями, наступившими от внешних причин также критическая.

Эксперты заметили, что люди неправильно питаются, много употребляют алкоголя, курят, не занимаются спортом, а также абсолютно не способны заботиться о своем здоровье и проводить комплекс профилактических мероприятий.

Существует прирост смертей среди местного населения от дорожных автоаварий, различных травм и убийств. Зачастую такие смертельные случаи сопряжены со злоупотреблением алкоголя.