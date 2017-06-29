Глава Кабмина России Дмитрий Медведев поручил декриминализировать обезболивающие препараты. Эта работа должна быть завершена в 2018 году.

27 декабря на очередном заседании в российском правительстве премьер-министр страны Дмитрий Медведев призвал подумать совместными усилиями, что можно сделать, чтобы как можно скорее избавить от клейма уголовно наказуемых деяний продажу лекарств, в составе которых в незначительной мере присутствуют наркотические и иные запрещенные вещества.

Как правило, такие препараты применяются медиками для эффекта обезболевания организма, но они в большинстве своем абсолютно безвредны и не опасны для окружающих.

Глава правительства заявил, что необходимо эту сферу медицины декриминализировать. Этим вопросом по поручению Медведева займется глава Минздрава России, глава МВД, а также представители Верховного суда РФ. Результаты совместной работы должны лечь на стол премьера в середине февраля 2018 года.