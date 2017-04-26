Роспотребнадзор назвал правила выбора красной икры. Специалисты не советуют покупать продукт с уротропином.

Эксперты российского ведомства в преддверии новогодних праздников еще раз напомнили, что необходимо тщательно следить за качеством покупаемых продуктов к праздничному столу и внимательно относиться к своему выбору.

Специалисты из Роспотребнадзора остановились подробно на красной икре. Этот деликатес обладает некоторыми особенностями, о которых необходимо знать заранее, во избежание случаев отравления.

Не рекомендуется брать товар, где на этикетке будет указана пищевая добавка Е-239. Это уротропин и его еще недавно вполне легально могли применять в качестве консерванта. Однако несколько лет назад врачи нашли в его составе вредные компоненты, которые при переваривании в организме потребителя могут дать обратный эффект. Формальдегиды причиняют вред органам пищеварения и признаны ядовитыми веществами.

В то же время в ведомстве отметили, что консерванты с названиями Е-200 и Е-211 разрешены. Не рекомендуется брать красную икру в местах, где не соблюдены нормы по торговле. Этим, как правило, пренебрегают торговцы, которые отпускают товар с рук.