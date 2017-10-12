Строительство перинатального центра в Пскове завершится в феврале 2018 года

Перинатальный центр в Пскове планируют достроить в феврале 2018 года. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что строительство уже вышло на завершающий этап.

Как рассказал Ведерников, перинатальный центр в Пскове будет достраивать местная подрядная компания ООО "Вест-Строй". Было принято решение не задействовать в строительстве посреднические подрядные организации, из-за чего темп работ существенно увеличился. Отмечается, что было увеличено количество работников, а правительство держит на контроле поставку всего необходимого оборудования.

Ведерников отметил, что по мере готовности помещений в них будет устанавливаться соответствующее медицинское оборудование. Как заявил врио губернатора Псковской области, работы по строительству планируется окончить уже в феврале следующего года.