В Волгоградской области за год 2 000 жителей заразились стригущим лишаем. Такую статистику озвучили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Подведены предварительные итоги за 2017 год по заболеваемости в Волгоградской области стригущим лишаем. За неполный год жертвой этого грибкового заболевания стали более двух тысячей жителей региона.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, основными переносчиками болезни являются домашние питомцы – собаки и кошки. Для того, чтобы заражение не распространялось, нужно соблюдать элементарные правила личной гигиены.

Ухаживать за руками, мыть лицо, кожу, а также проводить регулярную влажную уборку в жилом помещении. Все жесткие ворсинки необходимо заменять на гладкие и мягкие покрытия. Часто пользоваться пылесосом, стирать бельевые принадлежности, использвать отдельные полотенца и иные средства гигиены.

Если поражения кожи наступили у детей, то посещение детского сада или школы в этот период запрещен.