В Подмосковье в 2017 году отремонтировали около 270 медучреждений

В 2017 году в муниципалитетах Подмосковья был осуществлен капитальный ремонт в 267 больницах и поликлиниках. Об этом журналистам сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, с начала текущего года местные власти продолжают выполнять учрежденный ранее план по реализации ремонта и реконструкции медучреждений указанного района. В общем на сегодняшний день удалось привести в порядок 267 больниц и поликлиник. Губернатор Московской области добавил, что программа капитального ремонта на территории крупных медицинских учреждений будет в обязательном порядке продолжена в грядущем году в Королёве, Можайске, а также в поликлиниках в Наро-Фоминске и Кашире.