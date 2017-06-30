Обратившейся к Путину онкобольной из Апатитов сделали операцию

Обратившейся к Владимиру Путину онкобольной из Апатитов Мурманской области сделали операцию. Раковая опухоль полностью удалена.

24-летняя жительница приполярной Мурманской области стала известна, благодаря ее обращению во время «Прямой связи» к Владимиру Путину. Она посетовала, что нет возможности сделать операцию на опухоли четвертой стадии, да и специалистов в Мурманской области совсем не осталось. К тому же изначально поставили неверный диагноз.

Сегодня стало понятно, что девушка успешно перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли в специальной клинике, расположенной в Москве. Врачи отмечают, что ее здоровье должно пойти на поправку после проведения дополнительной менее сложной операции, которая пройдет через несколько месяцев в стенах этого же учреждения.

Пациентка уже поблагодарила президента страны за то, что ей предоставили уникальную возможность по лечению и дали надежду начать вторую жизнь.