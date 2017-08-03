В Японии более 500 человек заразились «плотоядной бактерией»

Стало известно, что в Японии, по данным на начало декабря, 525 человек были зараженными «плотоядной бактерией». Опасная бактерия приводит к токсическому шоковому синдрому и даже способна вызвать смерть человека за несколько часов.

В Национальном институте инфекционных заболеваний сообщили, что на начало декабря было зафиксировано 525 случаев заражения стрептококковой бактерией группы А. Ее назвали «плотоядной бактерией» и сейчас медики пытаются спасти зараженных. Бактерия вызывает сильные осложнения и может за несколько часов привести к летальному исходу.

При заражении человек сначала ощущает жар и недомогание. Зараженный чувствует отечность и боль рук и ног. После бактерия приводит к некрозу и развитию полиорганной недостаточности организма. При лечении от «плотоядной бактерии» медики применяют антибиотики, но иногда приходится прибегнуть к ампутации уже пораженных участков тела. В Токио заразились 66 человек.

Специалисты Инфекционного Центра Токио призывают людей внимательно следить за своим самочувствием и при ощущении любых признаков заражения инфекцией отправляться в больницу и просить врачей об обследовании.