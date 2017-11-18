Во Владикавказе после девяти лет строительства открыли онкополиклинику

25 декабря во Владикавказе открыли онкологическую поликлинику, которую строили девять лет. Об этом стало известно СМИ Северной Осетии.

Лечебное заведение возвели на базе развалившегося здания. Работы начались в 2008 году, но в 2017 году они временно приостановились по причине финансовых проблем в тот момент, когда объект завершили на 80%.

Вячеслав Битаров, глава региона, рассказал, что определить здание под нужны онкобольных вынудила ситуация с недугом в республике. Он отметил, что в поликлинике обустроены хорошие условия для обслуживания до 400 пациентов единовременно. В палатах есть дневной стационар на 30 мест.

В скором времени учреждению выделят 100 миллионов рублей, который поступят в республиканский бюджет из федерального.