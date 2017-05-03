В Волгоградском онкоцентре смогут диагностировать онкологию за 4 дня

В Волгоградском онкоцентре специалисты смогут распознать онкологию за 4 дня. Это стало возможно благодаря новому оборудованию за 20 миллионов рублей.

Благодаря новому дорогостоящему оборудованию, которое разместили в Волгоградском онкологическом диспансере, диагностика раковых опухолей будет занимать не больше 4-х дней.

Как утверждает заведующая патологоанатомическим отделением Наталья Редькина, с помощью инновационного оборудования за один раз стало доступным обработать около 400 кассет. Так как от одного пациента появилась возможность брать четыре образца ткани, то диагностика рака будет значительно эффективнее и быстрее.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечает, что первоначальная их задача состоит в полной модернизации онкологического центра для более эффективного лечения страдающих раком пациентов.