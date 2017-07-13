С 2018 года на 80% увеличится тариф на химиотерапию

Тариф на химиотерапию с 2018 года увеличится на 80%. Об этом стало известно со слов министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщает, что тариф в системе обязательного медицинского страхования на химиотерапевтическое лечение будет достигать 80%, а общий онкологический тариф вырастет до 65%.

Однако, что касается количества платных услуг в российской медицине, то оно останется неизменным и будет составлять до 20%.

Согласно закону о Государственном бюджете на 2018 год, расходы на госгарантии увеличились на 15%, что значительно превышает показатель в текущем году.