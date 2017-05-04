В Пскове проведут первую за многие годы вакцинацию животных от бешенства

В Псковской области возобновят иммунизацию животных от такого заболевания как бешенство. Об этом стало известно от государственного управления ветеринарии города.

Вакцины против особо опаснейшего заболевания животных, больше миллиона тыс штук, уже доставлены в регион. На их закупку было выложено более 23 млн рублей. Вакцину получат дикие животные,волки,лисы,енотовидные собаки и животные, которые пребывают на частных территориях и зоопарках. Вакцина пошла в оборот при помощи гос-учереждения и сообщества ветеринарии области. В Псковской области за 2015 год было обнаружено 9 случаев бешенства, а в 2017 уже 20.

Бешенство - это одно в своем роде заболевание, в результате которого наступает 100% смерть как животного, так и человека.