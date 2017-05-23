В Кузбасе хирурги провели 5-летнему пациенту две уникальные операции

В Кузбасе хирурги при поддержке итальянских коллег провели 5-летнему пациенту две уникальные операции. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Мальчик родился с челюстно-лицевой патологией, которая мешала ему дышать, говорить и употреблять твёрдую еду. Циркуляция воздуха в его организме обеспечивали искусственно.

В октябре сотрудники областной клинической больницы Кемерово пригласили Роберто Пушедо, микрохирурга и профессора отоларингологии из Италии. Используя его знания и опыт, российские медики успешно прооперировали гортань. В декабре, помимо Роберто Пушедо, они привлекли к процессу его соотечественника и специалиста по пластической хирургии Андреа Фигуса. При помощи хирургического вмешательства доктора исправили дефекты языка.

Эксперты уверяют, что после реабилитации и специальных упражнений ребёнок сможет самостоятельно дышать, есть и даже разговаривать.