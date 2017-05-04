В Орловской области зафиксирован еще один случай бешенства

В начале 2017 года бешенство было зафиксировано в восьми областях. Было подтверждено двадцать четыре случая заболевания у животных. Одним из главных источников возбуждения болезни являются дикие хищники.

Как стало известно, в период с 14 по 22 декабря в отделении вирусологии было произведено сто пятьдесят пять опытов на выявление инфекционных заболеваний. Опыты были проведены на африканскую чуму, бешенство, грипп птиц и энтерит. Специалисты проводили опыты и на продукцию для животных. Один из случаев был зафиксирован в Знаменском районе, там у енотовидной собаки выявили бешенство. Также подобный случай был зафиксирован в деревне Легоща в Кромском районе. Специалистам удалось составить план по остановке распространения бешенства.