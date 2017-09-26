Ученые обьявили, что бег способен вылечить болезнь Паркинсона

Ученые университета Колорадо в США сделали вывод, что множество проблем, возникающих у пожилых людей, можно решить при помощи бега.

Специалисты ставили опыты на мышах, которые к старости склонны к болезни Паркинсона. В клетки к мышам поставили колеса для бега. В ходе исследования было замечено, что болезнь покинула грызунов спустя 3 месяца. Все дело в том, что у мышей стал вырабатываться белок DJ-1, именно он предотвращает дальнейшее развитие болезни. Как говорят ученые, проведенный эксперимент выявил, что лучшей профилактикой от страшной болезни Паркинсона является бег.

Ранее сообщалось, что болезнь Паркинсона появляется из-за нарушения работы мозга, но ученые Калифорнийского технологического института утверждают, проблема возникает в кишечнике. Исследователи предполагают, что заболевание возникает в кишечнике, а потом плавно перебирается в мозг.