Лень - двигатель диабета? Нехватка пешей ходьбы провоцирует болезнь

Диабет 2 типа оказался выдуманной болезнью. Недуг можно предотвратить.

Ведущий специалист Великобритании Мюир Грей считает, что диабет 2 типа — фейковая болезнь, которую легко можно предотвратить. Этот недуг возник в следствии малоактивного образа жизни. По словам врача, нехватка обычной пешей ходьбы является главной причиной повышения сахара в крови.

Доктор Грей сделал необычное заявление на конференции в Оксфорде: он рассказал о необходимости переименовании диабета второго типа на «недуг ленивого человека». Исследования специалиста показали, что длительное пребывание в сидячей позе за столом или в транспорте провоцирует эту псевдоболезнь.

Мюир Грей считает, что изменение названия недуга побудить человечество «пересмотреть» жизнь и заставит больше двигаться. Ведь в данной ситуации лень «двигатель» диабета, а не прогресса.

Доктор Грей сообщил:

«Диабет 2 типа — самый настоящий дефицит пеших прогулок. Я считаю, что данный диагноз нужно уничтожить из медицинского словаря: его в срочном порядке нужно переименовать. Некоторые говорят, что диабет является метаболическим синдромом. Я не верю в это. Главная проблема заключается в том, что человек считает себя жертвой смертельно опасного заболевания. На самом же деле диабет — следствие человеческой лени, недостатка физической активности и избыточного веса. Все эти признаки можно предотвратить».

25% жителей планеты имеют повышенный уровень сахара в крови. Считается, что это неизлечимое заболевание. Медики рассказали, 150 минут физической нагрузки в неделю поможет нормализовать баланс организма.