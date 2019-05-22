Лень - двигатель диабета? Нехватка пешей ходьбы провоцирует болезнь
Диабет 2 типа оказался выдуманной болезнью. Недуг можно предотвратить.
Ведущий специалист Великобритании Мюир Грей считает, что диабет 2 типа — фейковая болезнь, которую легко можно предотвратить. Этот недуг возник в следствии малоактивного образа жизни. По словам врача, нехватка обычной пешей ходьбы является главной причиной повышения сахара в крови.
Доктор Грей сделал необычное заявление на конференции в Оксфорде: он рассказал о необходимости переименовании диабета второго типа на «недуг ленивого человека». Исследования специалиста показали, что длительное пребывание в сидячей позе за столом или в транспорте провоцирует эту псевдоболезнь.
Мюир Грей считает, что изменение названия недуга побудить человечество «пересмотреть» жизнь и заставит больше двигаться. Ведь в данной ситуации лень «двигатель» диабета, а не прогресса.
Доктор Грей сообщил:
25% жителей планеты имеют повышенный уровень сахара в крови. Считается, что это неизлечимое заболевание. Медики рассказали, 150 минут физической нагрузки в неделю поможет нормализовать баланс организма.