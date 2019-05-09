«Подружить» сахар с жарой: Медики рассказали, как питаться диабетикам в летнее время

Сегодня, 04:00 \\ Здоровье

Лето требует значительных перемен в питании. Сбалансированное меню поможет нормализовать уровень сахара в крови.

Летняя жара вынуждает каждого менять свой образ жизни. Высокие температуры особенно влияют на людей с диабетом 2 типа. Солнечные лучи провоцируют неконтролированные скачки сахара в крови, артериального давления и нарушают процесс потоотделения. В летнее время диабетикам нужно особое внимание обратить на потребляемую еду. Медики рассказали, как нужно питаться пациентам с сахарным диабетом.

По словам специалистов, нужно строго придерживаться диеты, которую порекомендовал лечащий врач. Из рациона стоит исключить жирную пищу и блюда из круп. Количество бобовых желательно снизить до минимума. Очень важно отказаться от соленой еды и алкоголя, которые обезвоживают организм. Диетологи рекомендуют пить простую минеральную воду без газа.

В летнем рационе должны присутствовать холодные супы: окрошка и гаспаччо охладят в жару. Не стоит забывать о ягодах, которых так много в этот период. Врачи советуют добавить в меню красную смородину и вишню: кислые ягоды улучшат циркуляцию в сосудах. Еще одним чудо-продуктом оказался топинамбур. Этот овощ содержит кверцетин, который способен восстановить клетки поджелудочной железы и снизить уровень сахара в крови.

Медики считают, что «подружить» сахар с жарой можно с помощью правильного питания. Диабетикам необходимо получить консультацию специалиста, чтобы создать индивидуальное меню во время летнего отдыха.

Поделиться новостью:
Автор - Ксения Вишневская
Главное за неделю

Кушать утром - худеть вечером: Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения

Сжигать ненавистный жир можно круглосуточно, не переступая порог спортзала, и это проще...

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Кабачок сожжет лишний жир: Диетологи назвали чудо-овощ для стройности

 Кабачок выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает обмен веществ.

Покажите зеркалу язык: Опухший ярко-красный орган вкуса говорит о дефиците В12 – медики

 Витамин В12 способен контролировать настроение. Это вещество избавит человека...

Два авокадо в неделю продлевают жизнь – медики

 Продукт содержит полезные жиры, витамины и микроэлементы, которые омолаживают организм...

Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа

 Орех насыщает организм полезными веществами и способствует снижению веса.

Медики борются за детей? Названы неожиданные причины мужского бесплодия

Сравнение ДНК пациентов и их родителей показало - заболевание не передаётся. Медики...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки

Алгоритмы машинного обучения позволили найти 99% фотографий, прошедших обработку.

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Хлеб вместо мяса! Названа оптимальная диета для россиян

Производители кошерных продуктов дают 100-процентую гарантию качества мяса, молока,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ