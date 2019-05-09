«Подружить» сахар с жарой: Медики рассказали, как питаться диабетикам в летнее время

Лето требует значительных перемен в питании. Сбалансированное меню поможет нормализовать уровень сахара в крови.

Летняя жара вынуждает каждого менять свой образ жизни. Высокие температуры особенно влияют на людей с диабетом 2 типа. Солнечные лучи провоцируют неконтролированные скачки сахара в крови, артериального давления и нарушают процесс потоотделения. В летнее время диабетикам нужно особое внимание обратить на потребляемую еду. Медики рассказали, как нужно питаться пациентам с сахарным диабетом.

По словам специалистов, нужно строго придерживаться диеты, которую порекомендовал лечащий врач. Из рациона стоит исключить жирную пищу и блюда из круп. Количество бобовых желательно снизить до минимума. Очень важно отказаться от соленой еды и алкоголя, которые обезвоживают организм. Диетологи рекомендуют пить простую минеральную воду без газа.

В летнем рационе должны присутствовать холодные супы: окрошка и гаспаччо охладят в жару. Не стоит забывать о ягодах, которых так много в этот период. Врачи советуют добавить в меню красную смородину и вишню: кислые ягоды улучшат циркуляцию в сосудах. Еще одним чудо-продуктом оказался топинамбур. Этот овощ содержит кверцетин, который способен восстановить клетки поджелудочной железы и снизить уровень сахара в крови.

Медики считают, что «подружить» сахар с жарой можно с помощью правильного питания. Диабетикам необходимо получить консультацию специалиста, чтобы создать индивидуальное меню во время летнего отдыха.