Кошатницы ликуют: Ученые нашли способ снижения уровня аллергена кошек

Сегодня, 04:00 \\ Здоровье

Новое открытие поможет четвероногим обрести любящих хозяев.

Более 25% населения планеты страдает от аллергии на кошачью шерсть. Многим приходится навсегда отказаться от четвероногого друга.

Учёные отметили, что причиной 95% случаев аллергической реакции является белок Fel d1, который через слюну переносится на шерсть и кожу.

Специалисты подразделения молекулярного питания PURINA нашли способ снижения уровня аллергена домашних любимцев. Оказалось, что иммуноглобулин Y (IgY) способен блокировать появление Fel d1. Для этого в рацион животного нужно включить специальный продукт из яйца, который обладает высоким содержанием IgY.

Учёные рассказали, что четвероногому нужно 3 недели соблюдать специальную диету, которая поможет на 47% снизить количество аллергена. По словам экспертов, в воздухе также уменьшиться уровень «неприятных» веществ, что значительно улучшит состояние аллергиков. Ученые акцентируют внимание, что такая диета не имеет негативных последствий для здоровья кошек, поэтому относится к абсолютно безопасным продуктам.

Врач-иммунолог Эбенезер Сатьярадж заявил, что данное открытие изменит мир для любителей животных. Кошатницы всего мира ликуют, ведь теперь можно не опасаться, что животное станет причиной аллергической реакции для окружающих.

Великий ветврач РФ Сергей Евсенко отметил, что ветеринарная медицина способна сберечь человечество. Данные слова лучше всего характеризируют открытие учёных. Возможно, снижение чувствительности к кошачьей шерсти поможет четвероногим обрести любящих хозяев. Эксперты считают, что таким образом наладится эмоциональное состояние человека.

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Автор - Ксения Вишневская
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