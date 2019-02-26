80% российских женщин идут на роды нездоровыми

«Если человек не может никого родить, то он, видимо, скоро умрет», - отметил главный специалист Минздрава России по репродукции Олег Апалихин.

80% российских женщин идут на роды уже нездоровыми. Столько же процентов бесплодных россиян от общего количества вступили в возраст активной репродукции уже с приобретенными заболеваниями. Объединяет их то, что проблемы со здоровьем они приобрели из-за девиантного образа жизни. Бесплодие, часто ответная реакция организма на саморазрушение человека. Как правило, оно сопровождается различными онкологическими и сердечнососудистыми заболевания. К ним, в свою очередь, приводит ранний сексуальный дебют, прием в раннем возрасте контрацептивных средств и аборты.

Олег Апалихин, главный специалист Минздрава России, говорит, что создано большое количество государственных программ, которые направлены на улучшение демографии в стране и стимулированию рождаемости: материнский капитал, строительство перинатальных центров в крупных городах России. Выделены огромные финансовые средства на программы ЭКО и ИКСИ. Но надо понимать, что все это меры последней помощи. Пока нация не озаботится здоровьем человека с пеленок, мы будем иметь то, что имеем.