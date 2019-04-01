Ученые предупреждают: активированный уголь не настолько полезен, как принято думать

Сегодня, 15:41 \\ Здоровье

В некоторых случаях его применение даже может нанести вред здоровью.

 

В последнее время стало модно использовать все «экологически чистое» и «натуральное». К таким универсальным средствам, выводящим токсины из организма и благотворно влияющим на работу желудочно-кишечного тракта, принято относить активированный уголь. Его добавляют в хлеб, зубную пасту, косметику, мороженое и другие продукты.

Ученые задумались, имеет ли под собой основание такая популярность угля или это скорее маркетинговый ход, который позволяет дороже продать обычный продукт из-за его «экологичности».

Оказалось, что модный продукт не настолько полезен, как принято думать. Наличие пищевой добавки Е153 (активированный уголь) не добавляет еде каких-либо дополнительных полезных свойств. Уголь действительно является абсорбентом, но во время производства он уже впитывает в себя компоненты продукта, в составе которого находится.

В случае с зубной пастой: наличие угля делает продукт даже вредным. При производстве такой пасты не используется фтор, а значит, зубы во время чистки не защищаются от кариеса. К тому же регулярное воздействие активированного угля может повредить зубную эмаль.

В целом ученые не подтвердили «чудесных» свойств вещества. Напротив, они предупреждают, что бесконтрольное употребление активированного угля может вызвать обострение язвенной болезни, обезвоживание, запоры, а также привести к дефициту в организме витаминов и микроэлементов.

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