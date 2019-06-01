Без капусты здоровья не густо: Назван идеальный овощ против диабета 2 типа

Сегодня, 18:45 \\ Здоровье

Зелёный овощ способен снижать уровень сахара в крови и заменять собой 10 лимонов, предотвращая диабет.

Медики уверены, что капуста – кладезь полезных веществ. Без капусты здоровье не густо, а потому следует позаботиться о том, чтобы этот идеальный овощ был в рационе, особенно у диабетиков.

Поскольку одной из самых популярных причин диабета является ожирение, капуста способна справиться и с ним тоже. Дело в том, что брюшной жир выделяет специальный фермент, из-за которого организм становится менее восприимчивым к инсулину. Овощ является низкокалорийным углеводом, поэтому его можно без опасений употреблять тем, кто придерживается строгой диеты.

Капуста содержит большое количество витамина С, а также обладает противовоспалительным действием и оказывает благоприятное воздействие на весь организм. Диабет 2 типа в современном мире становится одним из самых распространённых заболеваний. Только в Великобритании его диагностировали у 4 млн человек. Для диабета 2 типа характерен высокий уровень сахара в крови.

Отличным вспомогательным элементом наряду с питанием и медикаментозным лечением является физическая активность. При этом, специалисты указывают, не стоит нагружать свой организм слишком сильно. Неспешной ходьбы в течение часа на свежем воздухе, в также умеренных упражнений по 30 минут в день вполне достаточно для поддержания формы. Поэтому овощ был назван экспертами как одно из лучших средств против диабета 2 типа.

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Автор - Альбина Холодная
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