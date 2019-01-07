Канадка скончалась после поцелуя с возлюбленным

20-летняя девушка умерла от асфиксии после поцелуя со своим парнем.

У канадки случилась острая аллергическая реакция. Оказалось, что незадолго до встречи с возлюбленной, молодой человек съел бутерброд с арахисовым маслом.

Арахис является сильнейшим аллергеном. Реакция на продукт может быть самой разной, от зуда до анафилаксии и остановки сердца. Даже небольшая доля арахиса в составе еды может вызвать опасные последствия.

Парень девушки не знал, что у нее аллергия на арахис. После поцелуя канадка начала задыхаться и попыталась помочь себе с помощью ингалятора, который оказался бесполезен. Когда девушка узнала, что парень ел арахисовое масло, попросила срочно вызвать скорую. Медики попытались спасти пациентку, но по дороге в больницу девушка скончалась.

Недавно ученые обнаружили, что пищевую аллергию и в частности аллергию на арахис можно победить. Они провели терапию, где давали детям аллерген в малых количествах. Постепенно порцию увеличивали. Исследование показало, что 80-90 процентов детей перестали испытывать аллергическую реакцию. Однако ученые предупреждают, такую терапию можно проводить строго под контролем врача, иначе последствия могут быть плачевными.