Хлеб вместо мяса! Названа оптимальная диета для россиян

Производители кошерных продуктов дают 100-процентую гарантию качества мяса, молока, овощей и хлеба.

С недавних пор в столице России появился новый тренд под названием «Кошерная Москва». Диетологи проанализировали его и пришли к выводу, что такой рацион являете полезным не только для людей с религиозными убеждениями, но и для самых простых граждан, в том числе и детей. Так была названа самая оптимальная диета для россиян 2019 года.

В первую очередь эксперты в области питания обратили внимание на само понятие кошерной еды. «Это не вид национальной кухни! Это самая разная еда, включающая в себя блюда из сотни стран, приготовленные по особым правилам», — объяснил ведущий диетолог исследования.

Во-вторых — кошерные блюда, приготовленные в домашних условиях, будут отличаться от ресторанных. Однако, польза от этого не убудет. Также диетологи выяснили, что продукты, используемые для приготовления блюд, отличаются экстра качеством. Производители и продавцы не гонятся за прибылью, для них важно соответствие продукта ГОСТу и стандартам.

Говоря о пользе данной диеты, эксперты подчеркнули, что хала — сдобный еврейский хлеб, можно использовать вместо мяса. Исследование показало, насколько сдобный продукт полезен для организма. Он улучшает работу метаболизма и способствует похудению. Кроме того, люди с непереносимостью лактозы могут смело переходить на такой рацион. Дело в том, что кошерные блюда готовятся либо из молока, либо и мяса. Ошибиться в этом случае невозможно.