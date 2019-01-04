Хлеб вместо мяса! Названа оптимальная диета для россиян

Сегодня, 12:56 \\ Здоровье

Производители кошерных продуктов дают 100-процентую гарантию качества мяса, молока, овощей и хлеба.

С недавних пор в столице России появился новый тренд под названием «Кошерная Москва». Диетологи проанализировали его и пришли к выводу, что такой рацион являете полезным не только для людей с религиозными убеждениями, но и для самых простых граждан, в том числе и детей. Так была названа самая оптимальная диета для россиян 2019 года.

В первую очередь эксперты в области питания обратили внимание на само понятие кошерной еды. «Это не вид национальной кухни! Это самая разная еда, включающая в себя блюда из сотни стран, приготовленные по особым правилам», — объяснил ведущий диетолог исследования.

Во-вторых — кошерные блюда, приготовленные в домашних условиях, будут отличаться от ресторанных. Однако, польза от этого не убудет. Также диетологи выяснили, что продукты, используемые для приготовления блюд, отличаются экстра качеством. Производители и продавцы не гонятся за прибылью, для них важно соответствие продукта ГОСТу и стандартам.

Говоря о пользе данной диеты, эксперты подчеркнули, что хала — сдобный еврейский хлеб, можно использовать вместо мяса. Исследование показало, насколько сдобный продукт полезен для организма. Он улучшает работу метаболизма и способствует похудению. Кроме того, люди с непереносимостью лактозы могут смело переходить на такой рацион. Дело в том, что кошерные блюда готовятся либо из молока, либо и мяса. Ошибиться в этом случае невозможно.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Брик
Главное за неделю

Кушать утром - худеть вечером: Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения

Сжигать ненавистный жир можно круглосуточно, не переступая порог спортзала, и это проще...

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Кабачок сожжет лишний жир: Диетологи назвали чудо-овощ для стройности

 Кабачок выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает обмен веществ.

Покажите зеркалу язык: Опухший ярко-красный орган вкуса говорит о дефиците В12 – медики

 Витамин В12 способен контролировать настроение. Это вещество избавит человека...

Медики борются за детей? Названы неожиданные причины мужского бесплодия

Сравнение ДНК пациентов и их родителей показало - заболевание не передаётся. Медики...

Два авокадо в неделю продлевают жизнь – медики

 Продукт содержит полезные жиры, витамины и микроэлементы, которые омолаживают организм...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа

 Орех насыщает организм полезными веществами и способствует снижению веса.

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Огурец вместо таблеток. Врачи назвали пять причин употребления овощной культуры

Богатый набор витаминов и элементов, содержащийся в огурцах, делает его поистине...

Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки

Алгоритмы машинного обучения позволили найти 99% фотографий, прошедших обработку.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ