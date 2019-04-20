Крест на здоровье. Сидение со скрещенными ногами повышает кровяное давление

Сегодня, 10:56 \\ Здоровье

Сексуальная позиция «нога на ногу» может оказывать серьёзное влияние на здоровье.

Скрещенные ноги — это позиция, в которой человек сидит постоянно и принимает её почти автоматически. Она имеет элегантный, эстетический и даже немного сексуальный, однако мало кто знает о том, какое влияние это оказывает на здоровье.

Пребывание в одной и той же позе в течение многих часов может вызвать состояние, называемое параличом малоберцового нерва. Это также может произойти, если человек сидит в любой другой позе, не меняя её в течение длительного времени. Однако положение, которое чаще всего вызывает паралич малоберцового нерва — это положение скрещенных ног.

Врачи также доказали, что долгое сидение со скрещенными ногами повышает кровяное давление. Это было доказано семью различными исследованиями. Даже если у человека нет проблем с артериальным давлением, просто максимальное избегание этого положения ног может помочь вести более здоровый образ жизни и предотвратить последующие нарушения кровообращения. Помимо прочего, это также поможет уменьшить вероятность развития варикоза.

Такой эффект эта позиция оказывает потому, что одно колено над другим посылает кровь от ног к груди, что приводит к большему количеству крови, прокачиваемой из сердца, и это увеличивает давление.

Ещё одна причина вреда позиции, которая ставит «крест» на здоровье — это увеличение давления изометрической нагрузкой на мышцы ног (напряжение мышц и удержание их в неподвижном положении при сохранении напряжения) увеличивает сопротивление крови, которая проходит через сосуды. Вот почему скрещивание ног на лодыжках не имеет такого же эффекта, как скрещивание одного колена с другим.

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Автор - Варя Дуналько
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