Фитнес и рак: Названо количество тренировок против образования опухоли

Сегодня, 10:54 \\ Здоровье

Достаточно двух часов в неделю, чтобы предупредить болезнь.

Онкологические заболевания лечатся труднее и дольше других. Но каждому человеку абсолютно по плечу приложить немного усилий, чтобы максимально обезопасить себя от образования опухоли. Всего лишь небольшое количество тренировок помогает успешно снизить риск заболевания.

Физическая нагрузка является основным способом лечения не только рака, но и других болезней. Ученые говорят, что даже пары часов в неделю достаточно, чтобы предотвратить опухоли молочной железы, толстой кишки и легких. А ведь именно эти виды заболеваний являются наиболее распространенными.

В национальном институте рака США ученый Стивен Мур проводил медицинские исследований на тему того, как нагрузки могут быть использованы против опухоли. Он уверен: чем больше активность, тем меньше риск заболеть. Его команда ученых составила целую базу из 1,4 миллиона взрослых людей в возрасте от 19 до 98 лет. Они проследили, как физическая активность влияла на заболеваемость 26 видами рака. Результаты их поразили.

«Физическая активность – отличная профилактика 13 онкологических заболеваний: лейкемии, миеломной болезни, рака молочной железы, толстой кишки, легких, пищевода, печени, почек, желудка, прямой кишки, мочевого пузыря, головного мозга и шеи», - заявляет Стивен.

Переводя его слова в цифры, занятия спортом уменьшают риск образования рака на 50%. Это невероятное число. За такой процент успешного лечения любой страдающий раком отдал бы многое.

м Ученые советуют уделять тренировкам 30 минут умеренной физической активности 5 дней в неделю или 25 минут более интенсивных, но 3 раза в неделю. Но не стоит переусердствовать. Можно заниматься любыми видами активности: быстрая ходьба, бег, езда на велосипеде, фитнес, йога, настольный теннис, домашние упражнения.

«Главное – активность. В споре «фитнес VS рак» однозначно побеждает первый»,- говорят ученые.

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Автор - Андрей Доброверов
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