Британские ученые: чтобы хорошо выглядеть утром, ночью нужно спать 9 часов и 10 минут

Сегодня, 08:55 \\ Здоровье

Такая продолжительность сна является оптимальной для отдыха и восстановления организма. Специалисты заметили, что те, кто спит более девяти часов, лучше выглядят с утра и чувствуют себя бодрее тех, кто тратит на сон меньше времени.

 

Британские ученые решили выяснить, сколько нужно спать ночью, чтобы утром хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть. Для этого они провели ряд экспериментов и исследований. Результаты показали, что оптимальное количество сна ночью – 9 часов и 10 минут. При этом ложиться лучше в 21:45 а просыпаться в 6:55.

У участников эксперимента улучшилось состояние кожи и цвет лица. Также они отметили, что в целом изменилось самочувствие: люди стали менее раздражительными и реже страдали от утреннего плохого настроения.

Специалисты заметили, что люди тратят огромные средства на то, чтобы выглядеть красивыми и свежими. Однако многие проблемы может решить всего лишь более продолжительный ночной сон.

Для дополнительного эффекта во время отдыха можно использовать специальные подушки от морщин. Согласно отзывам, сон на таких изделиях помогает предотвратить боли в спине и улучшить внешний вид.

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