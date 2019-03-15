Учёные доказали, что долголетие передаётся по наследству

Сегодня, 04:04 \\ Здоровье

Родители, прожившие до 70 лет, значительно увеличивают шансы на долголетие у своих детей.

Учёными было проведено исследование, в котором они решили изучить взаимосвязь возникновения ряда заболеваний с возрастом родителей. Так, они доказали, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 20%, а риск развития рака снизился на 7% у тех людей, чьи родители оказались долгожителями и умерли после 70 лет.

Медики из разных стран на протяжении долгого времени изучали данные более 186 000 человек возрастом от 55 до 73 лет. Наблюдения дали результат, тем самым предоставив доказательства того, что в большинстве случаев долголетие напрямую связано с продолжительностью жизни родителей, то есть передаётся по наследству.

Люди, за которыми велось наблюдение, стали очевидным примером того, что если их родители прожили долгую жизнь, то они сами реже страдали от разного рода сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечная недостаточность, заболевания сосудов, инсульт, гипертония, анемия, фибрилляция предсердий – всё это неполный список заболеваний, которые стали не страшны детям долгожителей.

Также это исследование показало, что долголетие родителей было напрямую связано с их образом жизни, в котором немаловажную роль сыграло наличие высшего образования и отсутствие вредных привычек. Поэтому, если человек сам хочет дожить до глубокой старости, то ему необходимо заботиться о своих родителях, так как они являются ключом к их здоровью.

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Автор - Варя Дуналько
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