Среди заразившихся - россияне: Врачи предупреждают о лихорадке Денге в Таиланде

Сегодня, 20:16 \\ Здоровье

Турист из Тулы вернулся из Таиланда заболевшим лихорадкой, но медики заявили, что он уже находится на стадии выздоровления.

Лихорадка Денге уже несколько недель бушует в Таиланде. По данным местных служб здравоохранения, уже 21 тысяча заболевших, из них 90 человек умерли. Кроме того, среди заразившихся есть и россияне. При этом жителям Тульской области ничего не угрожает. Мужчина прошёл все обследования и в настоящий момент идёт на поправку, не представляя опасности для окружающих.

Переносчиками лихорадки Денге являются обычные комары. Основные симптомы – это жар, высокая температура, озноб, боли в суставах, мышцах и костях, бессонница, тошнота, покраснение лица, глаз и горла, а также сыпь, которой покрывается всё тело. Эксперты советуют использовать особые сетки, а также защищать открытые части тела специальными средствами и носить более закрытую одежду.

Врачи в России предупреждают, что путешественникам следует быть осторожными и выбирать место для отпуска более тщательно. Многие настаивают на том, чтобы воздержаться от поездок в Таиланд до нормализации ситуации.

Известно, что серьёзная вспышка была зарегистрирована в 1981 году на Кубе. Тогда болезнь унесла с собой 150 человек, а всего заразившихся было около 10 тысяч.

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Автор - Альбина Холодная
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