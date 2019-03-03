Снизит риск инсульта и улучшит память: Медики назвали уникальную летнюю ягоду

Сладкая ягода насыщает организм полезными веществами и улучшает цикл сна.

Летнее разнообразие фруктов радует каждого. Этот период дает возможность организму отдохнуть и получить витаминный заряд.

Медики назвали уникальную летнюю ягоду, которая практически не имеет негативных характеристик. Этим продуктом оказалась всем известная черешня.

Сладкая ягода насыщает организм клетчаткой, белком и витаминами А и С. Американские специалисты выяснили, что черешня улучшает антиоксидантную функцию организма.

Диетолог Рания Батайне считает, что ягода — единственный естественный источник мелатонина (гормон, что отвечает за цикл сна). По словам эксперта, 100 г черешни перед сном имеют усыпляющее свойство. Исследователи Рочестерского университета провели эксперимент, который длился две недели. Результаты показали, что те участники, которые ели черешню перед сном, стали засыпать на 17 минут быстрее.

Помимо этих свойств, черешня также улучшит память и снизит риск развития инсульта. В составе ягоды имеется вещество антоциан, которое укрепляет моторные функции. Летний фрукт помогает контролировать уровень глюкозы, артериального давления и координацию.

Существует миф, что фрукты красного цвета провоцируют воспалительные процессы в организме. Это никак не относится к черешне. Специалисты из Бостонского университета провели эксперимент: больным артритом каждый день давали 200 г черешни. Результат исследования показал, что у пациентов, которые употребляли ягоду, на 35% снизился риск приступов болезни.

Медики рекомендуют максимально использовать летние дары для укрепления организма. Однако врачи советуют проконсультироваться со специалистами, чтобы определить допустимую норму потребления фруктов.