Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа

Сегодня, 18:49 \\ Здоровье

Орех насыщает организм полезными веществами и способствует снижению веса.

Диабет 2 типа является «сахарной чумой» ХХІ века. По словам медиков, это заболевание требует постоянного контроля уровня глюкозы в крови. Правильный завтрак поможет поддержать состояние диабетиков.

Утренний прием пищи должен содержать продукты с низким гликемическим индексом. Такая еда предотвратит резкий скачок уровня сахар. Сбалансированный завтрак запустит обмен веществ и зарядит энергией организм.

Медики назвали миндаль с обезжиренным йогуртом один из лучших продуктов для диабетиков. Орех содержит полезные мононенасыщенные жиры и волокна, которые снизят уровень сахара в крови.

Специалисты установили, что люди, которые употребляют 60 г миндаля в день, насыщают организм достаточным количеством клетчатки, магния и жирных кислот. Орех также снижает уровень холестерина и способствует снижению веса.

Медики отметили, что диабетикам очень важно следить за размерами порций и избегать сахаросодержащих кофейных напитков. Отсутствие контроля сахара в крови может стать причиной серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Медики рассказали, что первыми «звоночками» диабета 2 типа являются повышенная жажда, чувство истощения, онемение конечностей. При обнаружении этих признаков нужно обязательно обратиться к специалисту. Врач выявит причину данных симптомов и пропишет нужное лечение.

Стоит помнить, что заболевание проще «уничтожить» на ранней стадии развития, поэтому стоит чаще прислушиваться к своему организму.

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Автор - Ксения Вишневская
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