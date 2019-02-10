Диетологи назвали опасное влияние томатного сока на здоровье человека

Натуральный томатный сок содержит множество элементов, но не все они одинаково полезны.

По мнению врача-диетолога Ксении Селезневой, томатный сок нужно делать самому, из свежих томатов и с добавлением минимального количества соли. Готовый магазинный сок может содержать не желательные элементы, красители, усилители вкуса и консерванты. Такой сок может нести гораздо больше вреда, чем пользы.

Другой диетолог Елена Соломатина назвала, что томатный сок очень полезен в жаркое время года, не дает крови сильно загустеть из-за высокой температуры. А еще сок содержит ликопин, природный антиоксидант, который помогает замедлять старение.

Но не одними плюсами славится этот сок. Тренер Наталья Прохорова раскрыла плохие стороны этого вкусного напитка. Поскольку томатный сок - это жидкие углеводы, имеющие немалую калорийность, стоит избегать его употребления в больших количествах. Человек не чувствует насыщения, и продолжает его пить, пытаясь побороть жажду. Таким образом, он получает избыток калорий, который приводи к лишним сантиметрам на талии.