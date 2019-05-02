«Чаще смотрите на звёзды»: Врачи рассказали, как избавиться от второго подбородка

Сегодня, 15:28 \\ Здоровье

На человеческом лице сосредоточено большое количество мышц, которые необходимо тренировать также регулярно, как пресс или бицепсы.

Многие люди, сбрасывающие вес в спортзале, уделяют огромное внимание животу, ногам и рукам, но при этом абсолютно забывают о лице. А ведь брюзглое, обвисшее лицо может перечеркнуть месяцы интенсивных тренировок. Врачи рассказали, как при помощи простых упражнений можно подтянуть мышцы лица, избавиться от второго подбородка и морщин.
Для стройного лица потребуется регулярно выполнять 7 упражнений. Прежде всего, нужно подтянуть скулы. Для этого необходимо приложить указательный и средний пальцы к щекам, и подтянуть кожу под глаза. В таком положении нужно несколько раз широко открыть рот. Это упражнение сделает лицо тоньше. Закрепить успех поможет «рыба». В этом упражнении необходимо втянуть щёки внутрь и посмотреть вверх над головой. Третье упражнение избавит от второго подбородка. Нужно поднять лицо вверх, а нижней губой несколько раз накрыть верхнюю губу. Для подтяжки бровей потребуется зафиксировать их руками, после чего попытаться сделать удивлённое лицо (когда брови приподнимаются). В следующем упражнении для общего укрепления лицевых мышц необходимо спрятать обе губы внутрь и несколько раз улыбнуться в таком положении. Далее нужно просто улыбнуться и зафиксировать лицо на несколько секунд. Последнее упражнение самое простое и известное многим женщинам с древних времён: «Чаще смотрите на звёзды». Каждое запрокидывание головы приводит в действие почти все мышцы лица. Врачи предупреждают, что переусердствовать не стоит, ведь неподготовленное лицо тоже может болеть.

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Автор - Антон Словацкий
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