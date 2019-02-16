Сладость в радость: Шоколад защищает от слабоумия в старости

Одна плитка шоколада в день может не только улучшить настроение, но и предотвратить серьёзные заболевания.

Давно известен тот факт, что шоколад является источником гормона счастья для человека. Именно поэтому организм так часто «требует» употреблять шоколад, чтобы хотя бы на мгновенье почувствовать себя счастливым.

Эндорфины являются универсальным лекарством от всего. Это естественное обезболивающее, вырабатываемое в головном мозге, которое также противодействует реакции организма на стресс. Учёные также выяснили, что этот «счастливый» гормон помогает нормализовать артериальное давление и частоту дыхания, а также, что удивительно, он регулирует деятельность пищеварительной системы.

Однако, стоит отметить, что эндорфины это не единственный плюс шоколада. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 968 человек разных возрастов от 23 до 98 лет. Результаты эксперимента показали, что те, кто чаще употреблял в пищу шоколад, могли лучше запоминать происходящее вокруг них именно за счёт зрительной памяти. Не менее важным плюсом стало развитие абстрактного мышления и внимания.

В качестве самого важного свойства в шоколаде заключено замедление старения мозга и предотвращение появления слабоумия или, как его называют в медицине, - деменции.

Благотворно влияющие на умственную деятельность вещества называются «флавоноиды какао». Именно они содержаться в большом количестве в тёмном шоколаде. Меньшей полезностью обладают молочный и белый шоколад, так как в них содержатся примеси. Из-за этого эти виды шоколада теряют концентрацию «магических» свойств, которые могут защитить от слабоумия в старости.