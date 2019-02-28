Иначе будет аллергия: Диетолог установила предельную дозу клубники в день

Сегодня, 17:46 \\ Здоровье

Главный диетолог Москвы рассказала, сколько можно потреблять клубники в день без ощутимых последствий.

Главный внештатный специалист диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала в своем интервью о нормах потребления клубники. С её слов, во избежание каких-либо проблем со здоровьем не стоит злоупотреблять этой вкусной ягодой. Клубника богата полезными для человека веществами, она содержит витамин С, фолиевую кислоту, магний, калий и цинк. Сточная норма витамина С содержится в 150 граммах клубники, так же она имеет невысокую калорийность, всего 40 ккал на сто грамм ягоды. Но если не соблюдать осторожность, то эта ягода может вызывать аллергическую реакцию. Безопасная норма клубники в день это 250-300 грамм, такое количество не должно вызывать аллергию, если нет никаких медицинских противопоказаний. Ранее отмечалось, что стоит внимательно относиться к выбору ягоды, она должна быть сухая и равномерного цвета. Влажность на свежих ягодах может означать, что она испорчена или хранилась в неправильных условиях и без соблюдения температурного режима.

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