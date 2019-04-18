Синяк – не пустяк: Названа смертельная опасность гематом

Сегодня, 19:38 \\ Здоровье

Некоторые синяки не рассасываются, из-за чего в организме возникают серьёзные проблемы: могут даже активироваться раковые клетки.

Человеческий организм чаще всего самостоятельно лечит гематомы, которые появляются от ударов об тупые предметы. По словам врачей, некоторые синяки не рассасываются, что может стать причиной серьезных заболеваний.

Медиками названа смертельная опасность гематом: иногда ушибы могут стать причиной развития рака.

Специалисты рассказали, что самыми опасными являются удары головы: сотрясения могут сдавить и повредить мозг. Такие ушибы повышают риск возникновения слабоумия, психического расстройства личности, проблем с координацией и даже преждевременной смерти. Гематомы нарушают баланс головного мозга, из-за чего часто проявляется мигрень. По словам медиков, человек может умереть от сильного удара по важным внутренним органам (больше всего опасна травма печени).

Специалисты настоятельно рекомендуют не допускать мужчинам повреждений половых органов, а женщинам — травм груди. Эти места особенно чувствительны: в них могут возникнуть злокачественные опухоли. Большие синяки закупоривают сосуды, из-за чего возникают тромбы.

Медики советуют тщательно следить за своим телом. «Необъяснимое» появление синяков «сигнализирует» о серьёзных проблемах со здоровьем. Организм теряет ценные запасы тромбоцитов в крови, функция которых — остановка кровотечения. Уменьшение количества этих телец является симптомом онкологического заболевания: в организме активируются раковые клетки.

Врачи отмечают, что синяк — далеко не пустяк, как многие считают. Нужно серьезнее относиться к здоровью и минимизировать риск ушибов. При обнаружении проблемных гематом обязательно нужно обратиться к специалисту.

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Автор - Ксения Вишневская
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