Медики борются за детей? Названы неожиданные причины мужского бесплодия

Сравнение ДНК пациентов и их родителей показало - заболевание не передаётся. Медики намерены «угадывать» болезнь заблаговременно.

Демографическая ситуация в мире становится с каждым годом хуже. С одной стороны растёт процент женщин, которые не желают рожать, с другой — число пар, которые не могут иметь детей. Исследователи из Медицинского центра Университета Радбуда изучили проблему мужского бесплодия, и наконец названы неожиданные причины заболевания.

Оказалось, что опасность кроется в геноме. Было проведено первое исследование секвенирования для изучения мутаций, которых нет в ДНК родителей, но присутствуют у пациента. Учёные детально рассмотрели участок ДНК, где они встречаются чаще всего.

Для того, чтобы прийти к результату, учёные изучили ДНК 108 бесплодных мужчин и их родителей — сравнение показало, что заболевание не передаётся по наследству, а приобретается в течение жизни. Среди причин медики отмечают сбои в гормональном фоне, воспаление простаты и инфекции.

Специалисты сделали прорыв, но говорить о разработке лекарства против бесплодия пока рано — нужно более детально изучить мутации и их причины. В дальнейшем исследовании они попробуют выявить закономерности и выяснить на основе анализов, какие ещё заболевания и симптомы связывают пациентов.

Напомним, что в настоящее время исследователи могут объяснить только 25% случаев заболеваний, и поле для деятельности огромно. Если медики, которые на протяжении долгих лет борются за детей, научатся выявлять признаки заблаговременно и придумают лекарство, то демографическая ситуация изменится, а семьи получат «вторую жизнь».