Ветеринары рассказали, как спасти домашних животных от жары

Сегодня, 14:29 \\ Здоровье

Питомцам нужно предоставить постоянный доступ к воде и место, где можно скрыться от палящего солнца.

 В связи с резким повышением температуры воздуха в ветеринарных клиниках России увеличилось количество обращений владельцев домашних и сельскохозяйственных животных. Это ещё раз доказывает, что жару плохо переносят не только люди, но и животные. Столичные ветеринары рассказали, как спасти своих питомцев от жары.

В первую очередь у них должен быть доступ к питью. Желательно, чтобы это была прохладная вода. Место, где обитает питомец должно быть оборудовано так, чтобы он мог в любой момент скрыться от солнца. Также лучше отказаться от прогулок в полдень. Выгуливать животное лучше с 6 до 8 утра или после 6 вечера.

Ветеринары говорят, что палящее солнце плохо сказывается на состоянии кроликов, свиней, коров и лошадей. В жаркую погоду животным нужно давать больше свежей травы, использовать витамины и следить за наличием воды. Если тепловой удар всё же случился, то медики рекомендую сделать животному холодный компресс, перенести в прохладное место и вызвать специалиста.

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Автор - Катерина Рождественская
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