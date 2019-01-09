Два авокадо в неделю продлевают жизнь – медики

Сегодня, 16:01 \\ Здоровье

Продукт содержит полезные жиры, витамины и микроэлементы, которые омолаживают организм и помогают нормальной работе органов.

 Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо здоровое, сбалансированное питание. По мнению специалистов в рацион следует включить свежие фрукты, овощи, клетчатку, молочные продукты и полезные жиры. Недавно американские медики Сара Брюэр и Джульетта Келлоу поделились секретом и рассказали, что два авокадо в неделю продлевают жизнь.

Продукт содержит полезные жиры, которые снижают уровень холестерина и защищают от морщин. Кроме этого в нём присутствуют витамины и минералы, которые помогают поддерживать в норме кровяное давление и зрение. В состав также входят лютеин, ликопин и зеаксантин.

Лабораторные тесты выявили, что лютеин уменьшил рост клеток рака простаты на 25%, а ликопин на 20%. То есть овощ, ещё и снижает риск возникновения онкологии. Врачи рекомендуют употреблять половину авокадо 4 раза в неделю. Они рассказывают об этом удивительном овоще в своей книге «Ешь лучше, живи дольше». Также авокадо содержит полезные для сердца фитостеролы, такие, как бета-ситостерол, он помогает снизить уровень холестерина в крови и поддерживать работу сердца в норме.

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Автор - Катерина Рождественская
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