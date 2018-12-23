«Пой или умри»: Пение в душе продлевает жизнь

Учёные доказали, что пение в душе полезно для здоровья и делает человека заметно счастливее.

Каждый человек в мире хотя бы раз исполнял какую-либо песню. Не важно было ли это в одиночестве или в компании, под музыку или без, на концерте или дома, профессионально или словно «медведь на ухо наступил». Абсолютно не важны условия и место, важно то, что всё это полезно.

Учёными был составлен так называемый список причин, доказывающих, что пение необходимо взять за полезную привычку.

Первой причиной, является повышение уровня эндорфинов. Именно поэтому считается, что пение – это залог счастья. Удивительно, но пение оказывает на мозг эффект близкий по ощущениям к оргазму или поглощение целой плитки шоколада. Поэтому если человеку грустно, и он сидит на диете, совсем не обязательно плакать над шоколадом, считая калории. Можно просто спеть пару песен и тем самым заметно поднять себе настроение. Эндорфины при этом очень важны для общего состояния здоровья.

Второй причиной является прилив бодрости после парочки пропетых песен. Для лучшего пробуждения медики рекомендуют принимать утренний душ, попевая при этом песни Рианы или Виктора Цоя, кому как больше нравится. Было доказано, что, когда человек поёт, он становится куда более энергичным.

Не менее важным пунктом в пользу пения является его ценность для центральной нервной системы и мозга. Пение способствует более интенсивной работе мозга и укреплению нейронных связей. Помимо прочего это тренирует музыкальный слух, память и помогает мозгу быстрее включаться в рабочий процесс.

Все эти плюсы пения вкупе с расслабляющими и настраивающими на мыслительный процесс свойствами воды однозначно подчёркивают суждение о том, что пение в душе продлевает жизнь. Поэтому, как шутят пользователи сети, - «пой или умри».