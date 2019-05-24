Проблемы с позвоночником, мигрень, бессонница: Стоматолог назвал последствия больных зубов

Сегодня, 10:31 \\ Здоровье

Кроме этого «запущенные» зубы вызывают заболевания ЖКТ, ожирение и гайморит.

 Редко кто задумывается, как влияют больные зубы на состояние организма Врач-стоматолог Дмитрий Смирнов назвал последствия не вылеченных зубов. Среди них проблемы с позвоночником, мигрень, бессонница. Возникает вопрос, как зубы могут влиять на эти заболевания?

Головная боль может возникнуть от повышенного давления и перенапряжения жевательных мышц. Подобные боли связаны с неправильной работой мышц. Чтобы они работали правильно, во рту должны быть все зубы, боле того у них должна быть правильная форма. Если этого нет, то прикус меняется и возрастает нагрузка на жевательные мышцы. Отсюда и головная боль.

Стоматолог уверяет, что неправильный прикус становится причиной искривления осанки, а отсюда вытекают проблемы с позвоночником и боли в спине. Причиной бессонницы может стать скрежетание зубами или бруксизм. При этом возникает огромная нагрузка на зубы, это приводит к быстрому их разрушению стачиванию и изменению прикуса.

Кроме всего вышеперечисленного проблема больных зубов приводят к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, лишнему весу, гаймориту и другим опасным болезням. Стоматолог рекомендует раз в год проходить осмотр у специалистов и при малейших проблемах немедленно приступать к лечению.

Также он назвал проблемы с зубами, которые не стоит игнорировать. Среди них неправильный прикус, отсутствие зуба, кариес, промежутки между зубами, кровоточивость дёсен и жёлтый цвет зубов.

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Автор - Катерина Рождественская
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