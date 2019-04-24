«Береги рот смолоду». Кровоточивость дёсен опасна для жизни

Данный симптом является признаком дефицита витаминов, что в дальнейшем приводит к серьезным заболеваниям.

Но кроме чистки и здоровья зубов, человек должен обращать внимание и на состояние своих дёсен. Ведь именно они являются «фундаментом» для костного образования. Соответственно, если существует проблема – это может говорить о скорой потере зуба или же сигнал о том, что в организме существует неотложная и опасная для жизни проблема.

Кровоточивость дёсен является первым признаком дефицита витаминов группы А, С, Е и D, а также говорит о начальной стадии развития диабета.

При нехватке витаминов и микроэлементов ткани дёсен начинают разрушаться. Остановить этот процесс можно благодаря прописанными врачом витаминами и пересмотром питания, добавив свой рацион морковный сок, свежие помидоры и чернику, а также творог и морепродукты.

При диабете всё намного сложнее. Врачи поясняют, что данное гормональное заболевание, в первую очередь, максимально снижает сопротивляемость организма к инфекциям, и первый удар приходится на полость рта, а именно дёсна. В этом состоянии кровоточивость дёсен может скрывать в себе множество заболеваний и грозить массовым выпадением зубов.

Диабет характеризуется повышенным количеством глюкозы в слюне, что само по себе даёт благоприятные условия для размножения бактерий в полости рта больного. Всё это провоцирует воспаление дёсен. При отсутствии должной гигиены рта ситуация ухудшается в разы быстрее. Именно поэтому при чистке зубов на щётке и пене возникают следы крови.