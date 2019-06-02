Мощная ягода: Гранат помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях

Сегодня, 10:36 \\ Здоровье

Высокий уровень антиоксидантов делает гранат буквально универсальным средством в борьбе с различными заболеваниями.

Гранат всегда считался достаточно полезным, так как в нём содержится большое количество витаминов и аминокислот, которые помогают поднимать общий тонус организма. Гранат является настоящим спасителем человеческих сердец.

В народе считается, что гранат полезен для сердца, так как немного напоминает его форму. Медицина вынуждена согласиться с этим, отмечая, что гранатовый сок помогает поднять уровень гемоглобина в крови. Это его «магическое» свойство помогает избежать анемии. В целом эта «мощная» ягода помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Если поставить в одну линию все известные продукты, содержащие высокий уровень антиоксидантов, такие как голубика, красное вино и гранат, то очевидной станет «победа» граната. Плоды гранатового дерева обладают высокой концентрацией полезных веществ. Помимо всего прочего эти вещества сами по себе гораздо мощнее, чем у других антиоксидантных продуктов.

Употребление сока из «волшебных» плодов рекомендуется врачами при малокровии, но исключительно в разбавленном виде. В чистом виде сок граната небезопасен для желудка, поэтому его необходимо разбавлять водой в пропорции 1:3. Выпивать водно-гранатовый коктейль необходимо 3 раза в день по 0,5 стакана за 30 минут до еды в течение двух месяцев.

Волшебным свойством снижать давление также обладают зёрнышки граната. Они очень мягко снижают артериальное давление, что не может не пойти на пользу гипертоникам.

Согласно исследованиям, гранатовые перепонки не следует выбрасывать, так как их можно высушить и добавить в чай. Это несёт в себе успокаивающий эффект, который нормализует состояние нервной системы и помогает наладить ночной сон.

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Автор - Варя Дуналько
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