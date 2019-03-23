Отсутствие секса приводит к раку простаты – онкологи

Сегодня, 03:57 \\ Здоровье

Длительный застой семенной жидкости в 80% случаев грозит появлению злокачественных образований в предстательной железе.

Онкологи предупреждают о том, что отсутствие сексуальной жизни или долгое воздержание негативно отражается на сильной половине человечества. Особую опасно это представляет для мужчин старше 40 лет.

Для парней в возрасте до 30 лет отсутствие секса может грозить снижением эрекции, ухудшением качества спермы и, как следствие, развитие бесплодия.

Но помимо быстрого семяизвержения, ухудшения либидо и эрекции, длительное отсутствие секса увеличивает риски развития аденомы и застойного простатита, который в 80% случаев перерастает злокачественную опухоль.

Помимо воздержания и полного отсутствия секса, застой мужской спермы возникает из-за нерегулярной половой жизни, частой мастурбации и замене её естественным половым актом, а также неполного семяизвержение при оргазме.

Для мужчин после 50 лет воздержание также чревато появлением злокачественной опухоли простаты, а также наступлением полной импотенции, так как отсутствие секса в этом возрасте постепенно накладывается на процесс естественного возрастного снижения полового влечения.

В этих случаях лучшей защитой от рака и полной импотенции становится борьба с застоем, а именно повышение активности в сексуальной жизни мужчины. При сниженных показателях работы потенции врачи рекомендуют увеличить дневную активность и пересмотреть качество потребляемых продуктов. Некоторые сорта зелени, бобовые и морская рыба содержат в себе «львиную долю» витаминов, работающих как виагра, тем самым позволяют повышать работу половой системы.

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Автор - Анастасия Васильева
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